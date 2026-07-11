Москва11 июл Вести.Руководитель федерального агентства по рыболовству (Росрыболовство) Илья Шестаков в интервью ИС "Вести" отметил, что в планах по развитию водорослевого хозяйства – выйти на показатель в 5 млн тонн в год.

Планы у нас, во-первых, удержать уровень объема и выйти обратно на объем в 5 млн тонн. У нас, конечно же, важная задача – это окончание строительства нашей инвестиционной программы. У еще 66 судов находится в постройке. Ну и плюс еще где-то 30 судов мы построим за пределами этой программы. Конечно же, важный вопрос – это развитие аквакультуры, потому что это драйвер роста для рыбохозяйственного комплекса. И здесь мы видим большие перспективы, в том числе и в развитии водорослевого хозяйства отметил Шестаков

В Карелии открыли первый в России завод полного цикла переработки водорослей Белого моря. На нем будут выпускать до 10 тыс. тонн готовой продукции в год. Открытие завода – первый шаг к уходу от импортной зависимости в индустрии глубокой переработки. Объем инвестиций превысил 500 миллионов рублей.