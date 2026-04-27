Москва27 апр Вести.Стареющий научно-исследовательский флот - это вызов для науки, заявил журналисту ИС "Вести" Марии Кудрявцевой руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков.

При этом он подчеркнул, что сложностей особых нет, потому что отраслевая наука, которая занимается изучением запасов рыбы, имеет очень давнюю историю.

Более ста лет мы занимаемся изучением запасов, а Советский Союз вообще был лидером с точки зрения изучения Мирового океана. Конечно, вызов для науки сейчас - это стареющий научно-исследовательский флот. Сейчас два новых судна строится на Невском заводе для нашей науки. Построено судно для изучения запасов Байкала. У нас достаточно молодой коллектив, который занимается научными исследованиями. Поэтому с точки зрения именно наших научных исследований, работы наших институтов никаких проблем нет, и мы со всеми задачами справляемся отметил Шестаков

Ранее в интервью ИС "Вести" он также сообщил, что в 2026 году будет произведено порядка 12 тысяч тонн икры.