Москва27 апр Вести.Ряд стран ведут себя недружелюбно в Северной Атлантике. Об этом журналисту ИС "Вести" Марии Кудрявцевой сообщил руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков.

Он подчеркнул, что ведомство принимает участие практически во всех конвенционных организациях, в которых есть интерес с точки зрения осуществления вылова. В 2025 году была проведена большая африканская экспедиция по поручению президента России.

Мы изучали их вместе с нашими африканскими коллегами. Те данные, которые мы им дадим, конечно, позволят им, во-первых, спрогнозировать, какие виды водных биологических ресурсов в каком объеме они могут ловить сами; и какие-то водные биологические ресурсы, возможно, будут предоставлены в том числе и российским рыбакам. С точки зрения Африки наши предприятия осуществляют сейчас вылов и в Марокко, и в Мавритании. Нам предлагают осуществлять вылов и в Гвинее, и в Сьерра-Леоне. Ну и так, если говорить, российские рыбаки сейчас хорошо представлены и в южной части Тихого океана, мы ловим на границе с Перу, мы ловим в северной части Тихого океана, мы ловим в Северной Атлантике. Иногда сталкиваемся, конечно, с недружественными действиями государств, в том числе в Северной Атлантике, но все равно взаимодействие идет. Рыба не знает границ. И мне кажется, что рыбалка будет одним из мостиков, когда экономические связи будут восстанавливаться рассказал Шестаков в интервью

Ранее в МИД РФ заявляли, что РФ ответит на попытки превратить Балтику во "внутренние воды" НАТО.