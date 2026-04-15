Москва15 апр Вести.Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова охарактеризовала взаимоотношения между НАТО и Соединенными Штатами как нездоровые и травматичные, порекомендовав сторонам обратиться к трудам Зигмунда Фрейда. Об этом она заявила в эфире радио Sputnik.

Захарова обратила внимание на парадоксальность сложившейся ситуации внутри альянса. По ее словам, все члены НАТО платят Соединенным Штатам за защиту, при этом не называя прямо, от кого именно, но намекая на Россию как на восточного соседа. Однако сами США в это же время угрожают отнять Гренландию у своих же союзников, что ставит под вопрос саму логику такой "защиты". Больше всего дипломата поразило то, что Вашингтон, собрав с партнеров по блоку 5% на оборону, обиделся на них за отказ поддержать американские действия в Ормузском проливе.

Это нездоровые отношения, какой-то травматический характер отношений. Вот тут вот им Фрейд нужен просто безвариативно. Нужно открывать книгу и читать сказала Захарова

1 апреля Дональд Трамп сообщил, что серьезно рассматривает возможность выхода США из Североатлантического альянса после того, как тот отклонил просьбу о содействии в операции против Ирана. Американский лидер охарактеризовал реакцию союзников как несмываемое пятно, подчеркнув, что Вашингтон не нуждается в помощи партнеров по блоку, которые, по его выражению, делают все, чтобы ее не оказывать.