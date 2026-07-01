Захарова пошутила о роли женщины в бессоннице Рютте из-за РФ

Захарова высмеяла отсутствие сна у генсека НАТО Рютте из-за России Захарова пошутила о роли женщины в бессоннице Рютте из-за РФ

Москва1 июл Вести.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова иронично прокомментировала слова генерального секретаря НАТО Марка Рютте о невозможности заснуть из-за России. Рютте ранее признался, что мысли о России лишают его сна и не дают уснуть.

Генсек Североатлантического альянса заявлял, что Москва представляется ему долгосрочной "угрозой". На эти слова и отреагировала российский дипломат.

Я-то думала, что единственное, что отвлекает Рютте от сна, — это женщина сказала Захарова на брифинге в российском министерстве иностранных дел

Захарова уже обращала внимание на то, что НАТО вместе с Киевом планирует разработать оружие, поражающее объекты в глубине российской территории. Также Североатлантический альянс проводит тендеры на разработку передовых вооружений, основанных на опыте ведущихся Украиной боевых действий против России.

Официальный представитель Смоленской площади добавила, что заявление Рютте сделано перед 36-м саммитом НАТО в Анкаре. Он будет проходить 7-8 июля. Основным вопросом обсуждения на нем станут вопросы сдерживания России.