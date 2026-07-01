Пушков показал документ, доказывающий, что США солгали РФ о нерасширении НАТО

В СФ показали документ, подтверждающий обман США по вопросу расширения НАТО Пушков показал документ, доказывающий, что США солгали РФ о нерасширении НАТО

Москва1 июл Вести.Сенатор Алексей Пушков опубликовал в своем Telegram-канале документ, который подтверждает факт обмана России со стороны Соединенных Штатов о нерасширении Североатлантического альянса на восток.

В документе приводится высказывание от 1990 года бывшего американского государственного секретаря Джеймса Бейкера, адресованное президенту СССР Михаилу Горбачеву. При сохранении присутствия НАТО в части объединенной Германии блок не будет расширяться "ни на один дюйм на восток", утверждается там.

Ровно через три года в США началось активное публичное обсуждение проекта расширения НАТО на восток в три этапа написал Пушков

Ранее финский политик Армандо Мема высказал мнение, что расширение НАТО на восток является самой большой ошибкой, которую альянс когда-либо совершал.