Медведев допустил, что Запад выбросил бы в корзину обещание о нерасширении НАТО

Медведев считает, что документ о нерасширении НАТО оказался бы в мусорке Медведев допустил, что Запад выбросил бы в корзину обещание о нерасширении НАТО

Москва7 мая Вести.Если бы обещание о нерасширении НАТО на восток было своевременно оформлено официально, западные политики легко выбросили бы его в корзину. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в статье, опубликованной RT.

Медведев подчеркнул, что стремительный и циничный отказ западных стран от основополагающих международных документов вызывает оцепенение.

Не покидает ощущение, что если бы данное в свое время обещание о нерасширении НАТО "ни на один дюйм на Восток" было своевременно формализовано в виде официального документа, то в сегодняшних условиях западники столь же легко выбросили бы его в корзину написал он

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что главной угрозой для НАТО являются не внешние враги, а "продолжающийся распад" Альянса.