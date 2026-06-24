Медведев заявил, что на место баз НАТО должны прийти организации безопасности Медведев: место баз НАТО должны занять региональные организации безопасности

Москва24 июн Вести.Региональные организации безопасности, действующие в своих интересах, а не Запада, должны занять место баз НАТО. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

По его словам, регионы должны осознавать юридический и моральный долг перед миллионами граждан, живущих в них.

Очевидно, что на место натовских баз могут и должны прийти региональные организации безопасности, которые … готовы действовать в их интересах, а не в интересах той страны западной, которая разместила базы сказал Медведев в ходе Петербургского международного юридического форума

18 июня министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что глава Пентагона Пит Хегсет одобрил инициативу Варшавы по созданию на территории Польши постоянной военной базы США.