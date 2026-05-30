Москва30 маяВести.НАТО следует всерьез отнестись к словам зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева об окончании "спокойного сна" для Европы. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск.
Так он прокомментировал инцидент с падением беспилотника в Румынии.
Было заявлено, что мирный сон граждан ЕС закончился. Всем в НАТО наконец-то следует начать воспринимать эти факты и слова всерьезнаписал Туск в соцсети X
29 мая Медведев заявил, что граждане стран Евросоюза, на территории которых размещены производства беспилотников для нужд ВСУ, не смогут спать спокойно.