Туск: НАТО следует серьезно отнестись к словам о конце "спокойного сна" для ЕС

Москва30 мая Вести.НАТО следует всерьез отнестись к словам зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева об окончании "спокойного сна" для Европы. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск.

Так он прокомментировал инцидент с падением беспилотника в Румынии.

Было заявлено, что мирный сон граждан ЕС закончился. Всем в НАТО наконец-то следует начать воспринимать эти факты и слова всерьез написал Туск в соцсети X

29 мая Медведев заявил, что граждане стран Евросоюза, на территории которых размещены производства беспилотников для нужд ВСУ, не смогут спать спокойно.