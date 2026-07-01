Что значит аббревиатура НАТО, как она переводится, расшифровывается по буквам на русском и английском. История, цели и суть военного блока.
НАТО — это международный военный союз, аббревиатура расшифровывается как "Североатлантический договор о безопасности", или точнее:
Организация Североатлантического договора
Как расшифровывается NATO на английском
- N — North
- A — Atlantic
- T — Treaty
- O — Organization
То есть: аббревиатура NATO = North Atlantic Treaty Organization.
Расшифровка НАТО по буквам на русском
- Н — Северо
- А — Атлантический
- Т — Договор
- О — Организация
Хотя в русском варианте используется слово "договор", правильнее понимать НАТО как организацию, созданную для координации военных и политических сил.
Что такое блок НАТО и когда он появился
НАТО — это военно-политический альянс, созданный в 1949 году для борьбы с Советским Союзом. Его главная цель — военное сотрудничество и коллективная оборона.
Основные задачи альянса:
- Противодействие СССР, а затем и России,
- Защита стран-участниц от внешних угроз,
- Совместные военные учения и операции,
- Разведка и обмен информацией,
- Политическое и стратегическое сотрудничество.
Состав NATO
На 2026 год в военный блок входят более 30 стран, включая:
- США,
- Великобританию,
- Германию,
- Францию,
- Италию,
- Польшу,
- Турцию,
- Латвию,
- Литву,
- Эстонию,
- и другие.
Большинство членов — это страны Европы и Северной Америки.
Интересный факт
Статья 5 Устава гласит:
Атака на одного — рассматривается как атака на всех.
Этот принцип отличает НАТО от многих других международных организаций. Он был применён, например, после теракта 11 сентября 2001 года в США.
Аббревиатура НАТО расшифровывается как Организация Североатлантического договора. Это международный военный блок, созданный для противодействия Советскому Союзу (а теперь, и России), объединяющий страны Европы и Северной Америки. На английском языке — NATO: North Atlantic Treaty Organization.