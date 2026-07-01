Что значит аббревиатура НАТО, как она переводится, расшифровывается по буквам на русском и английском. История, цели и суть военного блока.

НАТО — это международный военный союз, аббревиатура расшифровывается как "Североатлантический договор о безопасности", или точнее:

Организация Североатлантического договора

Как расшифровывается NATO на английском

  1. N — North
  2. A — Atlantic
  3. T — Treaty
  4. O — Organization

То есть: аббревиатура NATO = North Atlantic Treaty Organization.

Расшифровка НАТО по буквам на русском

  1. Н — Северо
  2. А — Атлантический
  3. Т — Договор
  4. О — Организация

Хотя в русском варианте используется слово "договор", правильнее понимать НАТО как организацию, созданную для координации военных и политических сил.

Что такое блок НАТО и когда он появился

НАТО — это военно-политический альянс, созданный в 1949 году для борьбы с Советским Союзом. Его главная цель — военное сотрудничество и коллективная оборона.

Основные задачи альянса:

  1. Противодействие СССР, а затем и России,
  2. Защита стран-участниц от внешних угроз,
  3. Совместные военные учения и операции,
  4. Разведка и обмен информацией,
  5. Политическое и стратегическое сотрудничество.

Состав NATO

На 2026 год в военный блок входят более 30 стран, включая:

  • США,
  • Великобританию,
  • Германию,
  • Францию,
  • Италию,
  • Польшу,
  • Турцию,
  • Латвию,
  • Литву,
  • Эстонию,
  • и другие.

Большинство членов — это страны Европы и Северной Америки.

Интересный факт

Статья 5 Устава гласит:

Атака на одного — рассматривается как атака на всех.

Этот принцип отличает НАТО от многих других международных организаций. Он был применён, например, после теракта 11 сентября 2001 года в США.

Аббревиатура НАТО расшифровывается как Организация Североатлантического договора. Это международный военный блок, созданный для противодействия Советскому Союзу (а теперь, и России), объединяющий страны Европы и Северной Америки. На английском языке — NATO: North Atlantic Treaty Organization.