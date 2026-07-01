Что такое НАТО и как расшифровывается эта аббревиатура

Что значит аббревиатура НАТО, как она переводится, расшифровывается по буквам на русском и английском. История, цели и суть военного блока.

НАТО — это международный военный союз, аббревиатура расшифровывается как "Североатлантический договор о безопасности", или точнее:

Организация Североатлантического договора

Как расшифровывается NATO на английском

N — North A — Atlantic T — Treaty O — Organization

То есть: аббревиатура NATO = North Atlantic Treaty Organization.

Расшифровка НАТО по буквам на русском

Н — Северо А — Атлантический Т — Договор О — Организация

Хотя в русском варианте используется слово "договор", правильнее понимать НАТО как организацию, созданную для координации военных и политических сил.

Что такое блок НАТО и когда он появился

НАТО — это военно-политический альянс, созданный в 1949 году для борьбы с Советским Союзом. Его главная цель — военное сотрудничество и коллективная оборона.

Основные задачи альянса:

Противодействие СССР, а затем и России, Защита стран-участниц от внешних угроз, Совместные военные учения и операции, Разведка и обмен информацией, Политическое и стратегическое сотрудничество.

Состав NATO

На 2026 год в военный блок входят более 30 стран, включая:

США,

Великобританию,

Германию,

Францию,

Италию,

Польшу,

Турцию,

Латвию,

Литву,

Эстонию,

и другие.

Большинство членов — это страны Европы и Северной Америки.

Интересный факт

Статья 5 Устава гласит:

Атака на одного — рассматривается как атака на всех.

Этот принцип отличает НАТО от многих других международных организаций. Он был применён, например, после теракта 11 сентября 2001 года в США.