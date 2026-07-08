В НАТО готовят морскую миссию по безопасности в Северной Атлантике и Арктике El Pais: НАТО готовит новую морскую миссию в Северной Атлантике и Арктике

Москва8 июл Вести.Группа из 12 стран НАТО под давлением США готовит новую морскую миссию по укреплению безопасности в Северной Атлантике и Арктике. Об этом пишет испанская газета El Pais.

Уточняется, что инициатива появилась после нескольких месяцев давления со стороны американской администрации, чтобы Европа взяла на себя больше ответственности в рамках альянса.

Миссия станет частью инициатив, благодаря которым европейские союзники и Канада стремятся занять пространство, которое до сих пор находилось под доминирующим влиянием США. Сейчас детали миссии согласуются.

Ожидается, что в инициативе примут участие страны Северной Европы, а также Великобритания, Германия, Испания, Канада, Нидерланды, Португалия и Франция.

В мае семь арктических государств — членов НАТО опубликовали совместное заявление о наращивании военного присутствия в Арктике и на Крайнем Севере. В МИД РФ заявляли, что усилиями НАТО некогда мирный регион Арктики стал зоной геополитической конкуренции. Ответные действия РФ на вызовы НАТО в Арктике не заставят себя ждать, предупреждали в МИД РФ.