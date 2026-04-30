Страны Европы намерены создать объединенные ВМС для противостояния РФ Guardian: Британия и союзники формируют новые военно-морские силы против РФ

Москва30 апр Вести.Великобритания и еще девять европейских государств приняли решение сформировать совместные военно-морские силы на севере Европы, которые, как ожидается, будут направлены на противодействие потенциальным "угрозам" со стороны России. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на главу британского флота генерала Гвина Дженкинса.

По его словам, новая структура станет дополнительным элементом НАТО.

Уточняется, что соглашение о намерении участвовать в проекте подписали Великобритания, Дания, Финляндия, Исландия, Норвегия, Швеция, страны Балтии, а также Нидерланды. Основной задачей объединения названы совместные учения, координация подготовки и повышение взаимодействия между флотами стран-участниц.

Как отметил Дженкинс, такой формат сотрудничества должен обеспечить странам-участницам готовность к возможному военному сценарию. В случае кризисной ситуации управление объединенными силами предполагается осуществлять через штаб Вооруженных сил Великобритании.

При этом Соединенные Штаты в проект не входят, однако не исключается возможное присоединение Канады.

Ранее португальский аналитик Алешандри Геррейру сообщил, что НАТО может задействовать построенный для Португалии корабль-носитель БПЛА для провокаций против РФ. Корабль "Жуан II" спустили на воду в начале апреля на румынской верфи. Судно может перевозить воздушные, подводные и наземные дроны. Ожидается, что официально корабль передадут Португалии в первой половине 2027 года.

По словам Геррейру, если какая-либо страна НАТО запросит этот корабль или любое другое вооружение Португалии, это будет использовано для организации инцидентов, целью которых будет вызвать ответ России.