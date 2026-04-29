РИА Новости: португальский корабль могут использовать для провокаций против РФ

НАТО может использовать судно-носитель БПЛА для провокаций против РФ РИА Новости: португальский корабль могут использовать для провокаций против РФ

Москва29 апр Вести.НАТО может задействовать построенный для Португалии корабль-носитель БПЛА для провокаций против РФ. Об этом РИА Новости заявил португальский аналитик Алешандри Геррейру.

Корабль "Жуан II", построенный для ВМС Португалии, спустили на воду в начале апреля на румынской верфи. Уникальное судно может перевозить воздушные, подводные и наземные дроны. Ожидается, что официально корабль передадут Португалии в первой половине 2027 года.

Я нисколько не сомневаюсь в том, что эти средства могут быть задействованы НАТО для антироссийских провокаций приводит агентство слова собеседника

По словам Геррейру, если какая-либо страна НАТО запросит этот корабль или любое другое вооружение Португалии, это будет использовано для организации инцидентов, целью которых будет вызвать ответ России.

Вся военная промышленность НАТО направлена против РФ, и во всех странах альянса Россию выставляют в качестве угрозы, добавил аналитик.

Ранее финский политик, член партии "Альянс свободы" Армандо Мема назвал НАТО агрессивным альянсом, угрожающим России.

Между тем, как писало издание Politico, ситуация вокруг Ирана, от которой НАТО дистанцировалась, тем не менее показала слабые места в обороне альянса, усложняющие для него противостояние с РФ.