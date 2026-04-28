Politico: ситуация в Иране выявила неготовность НАТО к "конфликту" с РФ Politico: ситуация в Иране показала неготовность НАТО к "конфликту" с РФ

Москва28 апр Вести.Ситуация вокруг Ирана показала слабые места в обороне НАТО в случае якобы возможного конфликта с РФ, говорится в материале газеты Politico, хотя Москва неоднократно заявляла, что не собирается нападать на государства Североатлантического альянса.

НАТО дистанцировалась от американо-израильской войны в Иране, однако тем не менее конфликт указал на уязвимые места в обороне альянса, которые усложнят для него противостояние (с Россией. — Прим. ред.) говорится в статье

Конфликт на Ближнем Востоке, как указали авторы материала, "углубил расхождение во мнениях" внутри НАТО, поскольку страны Европы "проигнорировала" требование США о военной поддержке. Это "вызывает новую тревогу" в блоке.

В случае смещения внимания Вашингтона на другие регионы, "значительная часть" ресурсов НАТО может быть "выведена из Европы", предположил в разговоре с газетой неназванный дипломат альянса.

Помимо этого, как указывают источники издания, ситуация вокруг Ирана выявила острую нехватку боеприпасов в НАТО. Эту тему поднимут на саммите военного блока, который должен состояться в июле.

Россия уже неоднократно заявляла о том, что не собирается нападать на страны НАТО. Так, президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону указывал на то, что в этом нет никакого смысла​​​. Западные политики, по словам российского лидера, регулярно запугивают свое население мнимой угрозой со стороны РФ, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".

В ноябре 2025 года во время пресс-конференции по итогам официального визита в Киргизию Путин еще раз подчеркнул, что Россия никогда не собиралась нападать на Европу. Он отметил, что люди в странах НАТО, которые пугают свое населением угрозой со стороны РФ, "не в себе немножко".