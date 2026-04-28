Москва28 апрВести.Ситуация вокруг Ирана показала слабые места в обороне НАТО в случае якобы возможного конфликта с РФ, говорится в материале газеты Politico, хотя Москва неоднократно заявляла, что не собирается нападать на государства Североатлантического альянса.
НАТО дистанцировалась от американо-израильской войны в Иране, однако тем не менее конфликт указал на уязвимые места в обороне альянса, которые усложнят для него противостояние (с Россией. — Прим. ред.)говорится в статье
Конфликт на Ближнем Востоке, как указали авторы материала, "углубил расхождение во мнениях" внутри НАТО, поскольку страны Европы "проигнорировала" требование США о военной поддержке. Это "вызывает новую тревогу" в блоке.
В случае смещения внимания Вашингтона на другие регионы, "значительная часть" ресурсов НАТО может быть "выведена из Европы", предположил в разговоре с газетой неназванный дипломат альянса.
Помимо этого, как указывают источники издания, ситуация вокруг Ирана выявила острую нехватку боеприпасов в НАТО. Эту тему поднимут на саммите военного блока, который должен состояться в июле.
Россия уже неоднократно заявляла о том, что не собирается нападать на страны НАТО. Так, президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону указывал на то, что в этом нет никакого смысла. Западные политики, по словам российского лидера, регулярно запугивают свое население мнимой угрозой со стороны РФ, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
В ноябре 2025 года во время пресс-конференции по итогам официального визита в Киргизию Путин еще раз подчеркнул, что Россия никогда не собиралась нападать на Европу. Он отметил, что люди в странах НАТО, которые пугают свое населением угрозой со стороны РФ, "не в себе немножко".