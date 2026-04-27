Аналитик Геррейру рассказал о производстве в Португалии беспилотников для ВСУ Аналитик Геррейру: помощь ВСУ делает из Португалии потенциальную мишень

Москва27 апр Вести.На территории Португалии, как и в ряде других европейских стран, действуют предприятия, производящие дроны в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в беседе с РИА Новости сообщил бывший аналитик португальской разведки и адвокат Алешандри Геррейру.

15 апреля Министерство обороны России обнародовало список адресов, где расположены украинские и "совместные" компании, занимающиеся выпуском беспилотников и комплектующих для БПЛА, используемых войсками киевского режима.

Согласно ведомственным данным, подобные предприятия находятся в Великобритании, Германии, Дании, Латвии, Литве, Нидерландах, Польше и Чехии. Еврокомиссия отказалась комментировать эту информацию.

Геррейру отметил, что на территории Португалии также расположена, по меньшей мере, одна украинская компания, которая занимается производством ударных дронов, — DroneAid Lisbon.

Кроме того, аналитик упомянул еще об одном предприятии с аналогичным профилем под названием Tekever, однако эта компания является португальской, а не локализованной украинской фирмой.

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