В Британии сочли прямой угрозой раскрытие мест производства дронов ВСУ в Европе

Москва16 апр Вести.Газета Daily Express сообщила о возможной угрозе для Великобритании на фоне публикации данных о расположении филиалов украинских компаний, занимающихся производством беспилотников в Европе.

В материале утверждается, что Россия якобы обозначила потенциальные цели на территории страны, включая объекты в Лондоне, Лестере и Саффолке.

Отдельно издание опубликовало список "безопасных мест" в Великобритании – районов, удаленных от военных баз и крупных городов, которые, по мнению авторов, могут быть менее уязвимы в случае эскалации.

Ранее Министерство обороны России обнародовало информацию о том, что предприятия украинских компаний, связанных с производством беспилотных летательных аппаратов и комплектующих, расположены на территории восьми европейских государств. Согласно опубликованным данным, комплектующие для украинских БПЛА изготавливаются в Германии, Турции, Израиле, Испании, Италии и Чехии.