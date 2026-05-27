Москва27 мая Вести.Великобритания и Польша в рамках подписанного соглашения по безопасности назвали Россию самой серьезной угрозой. Об этом сообщается в тексте договора, который приводит канцелярия британского премьер-министра Кира Стармера.

27 мая Стармер и его польский коллега Дональд Туск подписали соглашение, согласно которому страны намерены совместно разработать новую систему противовоздушной обороны и расширить использование БПЛА на восточном фланге НАТО.

Республика Польша и Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии … определяют Российскую Федерацию как наиболее серьезную долгосрочную угрозу своей безопасности говорится в документе

Государства также намерены противостоять якобы "злонамеренным" действиям РФ, оказывать давление на тех, кто способствует такой деятельности и сотрудничать в укреплении антироссийских санкций.

Как сообщает агентство Reuters, администрация президента США оказывает давление на Европу, требуя от него большей ответственности за собственную оборону. И хотя Великобритания и Польша уже являются близкими союзниками, премьер-министр Стармер заявил во вторник, что "вызовы, стоящие перед Европой, требуют еще более прочного партнерства".