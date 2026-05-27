Британия и Польша подпишут соглашение о совместной разработке оружия Британия и Польша подпишут соглашение о безопасности и обороне

Москва27 мая Вести.Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и глава польского правительства Дональд Туск 27 мая подпишут в Лондоне соглашение о безопасности и обороне. Об этом сообщила канцелярия британского премьера.

Документ предусматривает расширение сотрудничества в сфере охраны границ, борьбы с организованной преступностью, укрепления коллективной обороны и взаимодействия с Евросоюзом. По словам Стармера, соглашение станет крупнейшим шагом вперед в отношениях двух стран в области безопасности за последние десятилетия.

Британия и Польша также намерены объединить промышленные и технологические возможности для разработки вооружений нового поколения. В частности, речь идет о совместном производстве зенитных ракет средней дальности и развитии систем противовоздушной и противоракетной обороны.

Стороны планируют активнее использовать беспилотные технологии для укрепления восточного фланга НАТО. В рамках сотрудничества запланированы совместные военные учения, направленные на развитие возможностей радиоэлектронной борьбы, противодействия дронам и повышения оперативной совместимости армий.

Кроме того, Стармер и Туск обсудят ситуацию с гибридными угрозами и атаками в Европе, которые, по оценке британской стороны, становятся все более серьезным вызовом для безопасности региона.