Страны НАТО заявили о наращивании военного присутствия в Арктике

НАТО наращивает военное присутствие в Арктике Страны НАТО заявили о наращивании военного присутствия в Арктике

Москва22 мая Вести.Семь арктических государств — членов НАТО опубликовали совместное заявление о наращивании военного присутствия в Арктике и на Крайнем Севере. Документ опубликован на сайте шведского правительства​​​.

В перечень стран входят Канада, Дания, Финляндия, Исландия, Норвегия, Швеция и США.

Мы наращиваем наше военное присутствие, возможности наблюдения и совместные учения в Арктике и на Крайнем Севере говорится в заявлении

Они также договорились углубить диалог по вопросам безопасности и поручили экспертам координироваться по вопросам экономического и ресурсного развития.

В МИД РФ ранее заявляли, что усилиями НАТО некогда мирный регион Арктики стал зоной геополитической конкуренции.

Ранее замглавы российского внешнеполитического ведомства Александр Грушко подчеркивал, что западные страны пытается превратить Арктику в арену военного противостояния. По его словам, это противоречит интересам стран и народов Арктического союза.