Москва22 маяВести.Семь арктических государств — членов НАТО опубликовали совместное заявление о наращивании военного присутствия в Арктике и на Крайнем Севере. Документ опубликован на сайте шведского правительства.
В перечень стран входят Канада, Дания, Финляндия, Исландия, Норвегия, Швеция и США.
Мы наращиваем наше военное присутствие, возможности наблюдения и совместные учения в Арктике и на Крайнем Севереговорится в заявлении
Они также договорились углубить диалог по вопросам безопасности и поручили экспертам координироваться по вопросам экономического и ресурсного развития.
В МИД РФ ранее заявляли, что усилиями НАТО некогда мирный регион Арктики стал зоной геополитической конкуренции.
Ранее замглавы российского внешнеполитического ведомства Александр Грушко подчеркивал, что западные страны пытается превратить Арктику в арену военного противостояния. По его словам, это противоречит интересам стран и народов Арктического союза.