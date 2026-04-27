Москва27 апр Вести.В Росрыболовстве вместе с учеными разработали программу на основе искуственного интеллекта, которая позволит увеличить улов. Об этом журналисту ИС "Вести" Марии Кудрявцевой рассказал руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков.

Он отметил, что цифровизация широко распространяется и используется чаще в области контроля рыболовной деятельности.

Это получение электронных разрешений, то есть рыбакам не надо теперь иметь разрешение в бумажном виде, это электронный промысловый журнал, который позволяет уже современно вести учет того вылова, который осуществляется рыбаками. Но вот сейчас с точки зрения искусственного интеллекта наши подведомственные организации вместе с учеными, на самом деле, обрабатывая много факторов и проводя анализ с помощью искусственного интеллекта, разрабатывают программу, которая позволит наводить наши рыбопромысловые суда на конкретное скопление водных биологических ресурсов в зависимости и от различных течений, в зависимости от того, как ведет себя фитопланктон – кормовая база для рыбы, в зависимости от гидрологии, в зависимости от температуры воды. И вот эта, конечно, программа, мы ее в прошлом году начали апробировать. Она в принципе показала пока неплохие результаты. Надеемся, что и в этом году мы с нашими рыбаками сможем ее донастроить пояснил Шестаков

При этом, по его словам, учитывается много факторов.

Много факторов, которые берутся и учитываются. На самом деле между ними есть взаимоувязки, взаимосвязи. Обладая в том числе и базой данных по предыдущим уловам тех или иных водных биологических ресурсов, мы можем сопоставить, как эти факторы влияли на уловы. И, конечно же, постараться спрогнозировать, как нашим рыбакам будет комфортнее и в каких зонах удобнее работать заключил глава Росрыболовства

Ранее президент – председатель правления ПАО "ВТБ" Андрей Костин заявил в интервью ИС "Вести", что искусственный интеллект является основой технологического суверенитета России.