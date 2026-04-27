Москва27 апр Вести.Новые суда на промысле имеют безотходное производство. Об этом журналисту ИС "Вести" Марии Кудрявцевой рассказал руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков.

По его словам, новые суда более безопасны.

С точки зрения добычи, вот сверх чего-то нового мы, конечно, не используем. Это либо способы давно забытые, которые были еще в старые времена. Но, конечно, они усовершенствуются. Конечно, они модернизируются. Модернизируется орудие улова. Конечно, те суда, которые сейчас находятся на промысле, новые, построенные, они более безопасны, они более экономически эффективны. Еще раз, конечно, надо сказать, что те суда, которые работают, или вот этот завод, на котором мы находимся, они имеют безотходное производство. То есть мы сейчас получаем и перерабатываем 100% рыбы сказал Шестаков

Он также отметил, что раньше выход рыбной продукции был меньше.

Раньше, на самом деле, очень мал был выход рыбной продукции, потому что часто просто отрубали голову и вынимали внутренности. Сейчас и внутренности, и голова идут на производство рыбьей муки, рыбьего жира, что дальше тоже потом используется в том числе и в аквакультуре, что для рыбного хозяйства тоже имеет большое значение объяснил глава Росрыболовства

Ранее в интервью ИС "Вести" Шестаков сообщил, что в 2026 году будет произведено порядка 12 тысяч тонн икры.