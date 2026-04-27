Росрыболовство сообщило о сокращении подходов лососевых в экономзону РФ Шестаков сообщил о сокращении запасов лососевых рыб в российских реках

Москва27 апр Вести.Объем запасов лососевых рыб в экономической зоне РФ идет на спад. Об этом журналисту ИС "Вести" Марии Кудрявцевой сообщил руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков.

Он отметил, что с точки зрения среднесрочной перспективы важно искать новые запасы .

Сельдь пришла, ее раньше не было, и то, что наука ее обнаружила, конечно, помогает рыбакам. Задача науки — находить такие запасы. Сейчас у нас идет замена некоторых видов. С точки зрения подходов в российскую экономическую зону и в российские реки начинают расти объемы подходов сардины иваси, а в ближайшее время мы прогнозируем большие подходы сайры. Здесь, конечно, в том числе задача науки — осуществлять промысловую разведку, то есть направлять суда на конкретные скопления этих видов рыб сказал Шестаков в интервью

Ранее он также сообщил, что в 2026 году будет произведено порядка 12 тысяч тонн икры.