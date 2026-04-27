Москва27 апр Вести.Росрыболовство в дальней перспективе намерено изучить глубоководный океан. Об этом журналисту ИС "Вести" Марии Кудрявцевой сообщил руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков.

По его словам, было бы очень интересно изучить Мировой океан с точки зрения запасов, которые находятся свыше километра, свыше полутора километра.

Мы эти запасы видим, и совместно с Академией наук их видим. Они имеют, конечно, большое значение для фармацевтики, нежели чем как белковой составляющей, для поставок на рынок с точки зрения продуктов питания. Там просто необъятный океан. То есть, там действительно целая вселенная. Но это глубоководное исследование, это совершенно другая техника. Я думаю, что вот в долгосрочной перспективе мы должны к этому прийти отметил Шестаков

В условиях ограничения доступа России к передовым технологиям, прекращения импорта комплектующих и оборудования, а также деградации научного флота и экспериментальной базы, российские власти сосредоточили особое внимание на развитии морской науки и технологий. Об этом ранее сообщил помощник президента РФ, глава Морской коллегии Николай Патрушев на заседании коллегии.