Москва13 апр Вести.Промысел осетровых в Азовском море может возобновиться в 2027 году — сейчас ведомство прорабатывает организационные вопросы, чтобы исключить браконьерство. Об этом журналистам сообщил глава Росрыболовства Илья Шестаков по итогам расширенного заседания коллегии ведомства, передает ТАСС.

То, что мы будем открывать промысел — это 100%. Будем надеяться, что в 2027 году, но загадывать не будем, может и позже сказал Шестаков

По словам руководителя ведомства, необходимость возобновления лова очевидна, однако остаются нерешенные вопросы по его формату. Среди рассматриваемых вариантов — привлечение исключительно государственной компании на монопольной основе либо допуск к промыслу также и частных организаций. Шестаков подчеркнул, что к этой теме необходимо подойти внимательно. В декабре 2025 года Росрыболовство сообщало, что запасы осетровых в Азовском море за десять лет выросли практически с нуля до 3 тыс. тонн.

Кроме того, Шестаков рассказал о планах провести в 2026 году эксперимент по вылову медуз в Азовском море с использованием специальных орудий лова. Испытания намечены на период с июля по октябрь-ноябрь и пройдут вблизи курортных зон. По имеющимся оценкам, объем медуз в водоеме достигает миллиона тонн, а часть улова предполагается направить на промышленную переработку — в частности, для получения желатина и, возможно, коллагена.

Глава Росрыболовства отметил, что при успешных результатах эксперимент будет масштабирован, связав эти планы с задачей сохранения экологического благополучия Азовского моря. Правительство РФ к 2030 году ожидает от Минобрнауки и Росрыболовства предложений по добыче и переработке медуз, популяция которых существенно увеличилась из-за повышения солености водоема.