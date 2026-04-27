Москва27 апр Вести.Росрыболовство планирует построить более 100 судов. Об этом журналисту ИС "Вести" Марии Кудрявцевой сообщил руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков, отвечая на вопрос о перспективах современного флота.

По его словам, современный флот сегодня – это уже 55 судов.

Но вообще у нас в планах и тех, уже которые реализуются, это построить больше 100 судов. И, конечно, этот флот нам позволит, во-первых, и более эффективно работать, и изымать те ресурсы, которые нам наша наука подсказывает, с тем чтобы не навредить будущим поколениям, будущим запасам. Ну и, конечно, это все влияет на экономику отрасли. То есть у нас за 2025 год рекордный показатель по валовому обороту отрасли: триллион двести миллионов рублей. У нас рекорд по прибыльности отрасли. Конечно, вот эти все показатели, они вкупе влияют на экономику и эффективность промысла рассказал Шестаков

Ранее сообщалось, что Росрыболовство планирует возобновить промысел осетровых в Азовском море.