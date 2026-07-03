Москва3 июлВести.Отмечается увеличение количество судов, которые ходят под российским флагом. Об этом ИС "Вести" заявил заместитель министра транспорта РФ Александр Пошивай.
По его словам, водный транспорт играет решающую роль в мировой торговле. В России сейчас работает 61 морской порт, отмечает Пошивай.
Мощность всех портов нашей страны 1,4 миллиарда тонн. При этом за прошлый год было перевезено 868 миллионов тонн … По флоту … также идет увеличение количества судов под российским флагом. Сейчас уже более 3000 морских судов несут российский флагсказал Пошивай
Ранее министр транспорта России Андрей Никитин заявил, что в ведомстве идет работа над документами, которые позволят сделать российский флаг более конкурентоспособным и привлекательным для судовладельцев.