В Минтрансе заявили, что количество судов под российским флагом увеличивается Минтранс: количество судов под российским флагом увеличивается

Москва3 июл Вести.Отмечается увеличение количество судов, которые ходят под российским флагом. Об этом ИС "Вести" заявил заместитель министра транспорта РФ Александр Пошивай.

По его словам, водный транспорт играет решающую роль в мировой торговле. В России сейчас работает 61 морской порт, отмечает Пошивай.

Мощность всех портов нашей страны 1,4 миллиарда тонн. При этом за прошлый год было перевезено 868 миллионов тонн … По флоту … также идет увеличение количества судов под российским флагом. Сейчас уже более 3000 морских судов несут российский флаг сказал Пошивай

Ранее министр транспорта России Андрей Никитин заявил, что в ведомстве идет работа над документами, которые позволят сделать российский флаг более конкурентоспособным и привлекательным для судовладельцев.