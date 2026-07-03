В Минтрансе сообщили, что содержать водные пути дешевле, чем автодороги Минтранс: содержание водных путей в 14 раз дешевле содержания автодорог

Москва3 июл Вести.Содержание водных путей в РФ в 14 раз дешевле содержания автодорог. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил заместитель министра транспорта Российской Федерации Александр Пошивай.

Он отметил, протяженность внутренних водных путей в России составляет 101 тысячу километров. По этому показателю РФ занимает вторую позицию в мире, уточнил замминистра.

По водным путям 90 млн тонн грузов поставили за прошлый год. Вот эту цифру мы сейчас будем наращивать. Особое внимание уделяется увеличению пассажиропотоков. В частности, растет спрос на круизное судоходство. При этом надо понимать, что экономика нашей страны, конечно же, должна учитывать эффективность транспорта. И одна очень важная цифра — содержание внутренних водных путей в 14 раз дешевле, чем содержание наших автодорог. На что мы ориентировались в наших планах заявил Александр Пошивай

Ранее в Минтрансе РФ сообщили о работе над документами, которые позволят сделать российский флаг более конкурентоспособным и привлекательным для судовладельцев.