Москва1 июл Вести.Развитие внутренних водных путей в РФ сдерживает отсутствие подъездов к портам и дороговизна перевалки. Таким мнением с ИС "Вести" поделился министр транспорта РФ Андрей Никитин.

То, что сдерживает сегодня развитие внутренних водных путей - это отсутствие ж/д подъездов к портам, дороговизна перевалки, вот эти все ограничения логистики, которые нас сегодня ограничивают рассказал Никитин

Ранее Никитин заявил о серьезном развитии речного транспорта в РФ. Он подчеркнул, что в Татарстане и Якутии были созданы три новых порта.