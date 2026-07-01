Никитин заявил, что речным транспортом за год воспользовались 60 тыс. пассажиров Никитин: число пассажиров речного транспорта за год достигло 60 тысяч

Москва1 июл Вести.Количество пассажиров речного транспорта в РФ за год достигло 60 тысяч человек. Об этом ИС "Вести" рассказал министр транспорта РФ Андрей Никитин.

Он добавил, что за год было открыто 27 новых маршрутов.

Если прошлый год это 33 тыс. пассажиров, то на этот год уже 60, это 27 новых маршрутов Прошлый год - это Чувашия, Нижегородская область и Татарстан. Теперь добавляется Ярославль, Самара, Саратов. Разговор идет о том, чтобы по Байкалу начать сообщение. Очень активно пользуются наши граждане такими речными перевозками. Это, наверное, не столько пассажирское, сколько туристическое сообщение, но мы видим огромный потенциал развития реки с точки зрения пассажирского транспорта заявил Никитин

Ранее Никитин рассказал, что сдерживает развитие водного транспорта в РФ. По его словам, ключевым фактором тут является отсутствие подъездных ж/д путей.