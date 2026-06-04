Москва4 июн Вести.В РФ готовность транспорта к сезону отпусков составляет 100%. Об этом ИС "Вести" заявил министр транспорта России Андрей Никитин. По его словам, железнодорожники выпускают дополнительные поезда на южном направлении.

Сегодня там готовность … стопроцентная … Традиционно растет пассажиропоток на железных дорогах, поэтому коллеги рассчитывают максимально точно отработать сезон. Конечно, это важно с соблюдением всех требований по безопасности пассажиров, там, где обстановка может быть сложной. По авиации у нас запущено 8 инженерных центров. Практически все наши крупные авиакомпании такие центры создали по обслуживанию самолетов. Раньше это все делалось за рубежом. Уникальная история для нашей страны. За короткое время создали систему обслуживания. Поэтому с безопасностью полетов также все нормально. Рассчитываем поддерживать наш пассажиропоток внутри. И, конечно, будем потихонечку открывать и новые рейсы. Вот Танзания запускается со 2 июля. Здесь двигаемся тоже в плановом режиме сказал Никитин

Ранее министр транспорта РФ заявил, что в 2027 году планируются испытания поезда для высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва – Санкт-Петербург.