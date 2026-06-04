Москва4 июн Вести.Теплоход "Николай Жарков" начнет курсировать по рекам России в ближайшие дни. Об этом ИС "Вести" заявил министр транспорта РФ Андрей Никитин.

По его словам, новое судно приступит к выполнению рейсов, в первую очередь, по Волге.

Новое судно круизное в этом году выходит на рейсы по реке. У нас очень быстро растет пассажиропоток. Но он больше, конечно, туристический поток по рекам нашей страны. И здесь мы рассчитываем также на рост пассажиров … Волга, Дон, Ока, то есть все наши ключевые судоходные маршруты европейской части. Ну, кстати, и по Сибири тоже на самом деле, да, прирост идет везде. [Маршрут] запускается в ближайшие дни