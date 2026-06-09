Москва9 июн Вести.Министерство транспорта России утвердило план расстановки ледоколов на предстоящий зимний сезон 2026–2027 годов. Об этом в интервью ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) сообщил глава ведомства Андрей Никитин.

По его словам, теперь план расстановки судов и навигации формируется не в конце года, а уже в апреле.

"Утвержден новый план расстановки ледоколов на сезон 2026–2027 годов", — сказал министр.

Никитин отметил, что на будущий сезон предусмотрено усиление ледокольных группировок в Арктике и на Балтике — туда направят дополнительные ледоколы "Мурманск" и "Адмирал Макаров". Кроме того, ледокол "Авраамий Завенягин" будет переведен в Каспийский бассейн.