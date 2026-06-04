Никитин: рейсы в Танзанию будут интересны не только туристам

Никитин заявил, что рейсы в Танзанию будут интересны не только туристам Никитин: рейсы в Танзанию будут интересны не только туристам

Москва4 июн Вести.Рейсы из России в Танзанию будут интересны не только туристам. Об этом ИС "Вести" заявил министр транспорта России Андрей Никитин.

По его словам, прямой рейс будет запущен со 2 июля.

[Частота] три раза в неделю. Москва - Занзибар - Дар-эс-Салам … Учитывая встречу нашего президента с лидером Танзании, то количество совместных решений, о которых лидеры договорились, я думаю, что еще и деловые поездки туда тоже будут, потому что очень много совместных проектов по разным совершенно направлениям. Поэтому это не только туризм, еще и такие очень серьезные связи, наверное, будут между нашими странами деловые сказал Никитин

Ранее министр транспорта России заявил, что теплоход "Николай Жарков" пустят на маршрут по рекам РФ в ближайшие дни.