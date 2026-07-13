Москва13 июлВести.Впервые за пять лет у туроператоров "появилась новинка". Туры в Танзанию стали "хитом сезона".
Об этом ИС "Вести" рассказал вице-президент Альянса туристических агентств (АТА) Алексан Мкртчян.
По его словам, Танзания стала "цивилизованным государством". Вспоминая об ужасной антисанитарии, туристы продолжают "жить в плену старых иллюзий".
Я был в Руанде, я был в Танзании … У нас есть Черная Африка, а есть Северная Африка … Вот я лично был в кратере Нгоронгоро. Там все: носороги, слоны, леопарды. В [национальном парке] Серенгети вообще интересно. Серенгети вообще гигантский … заповедник между Кенией и Танзаниейсказал Мкртчян
Танзанию "не нужно воспринимать как пляжный курорт", указал он.
Вы прилетели на Занзибар (архипелаг в Индийском океане у берегов Танзании - прим. ред.), побыли … четыре дня на пляже. А дальше на пару тройку дней летите в Нгоронгоро.сказал Мкртчян
РФ и Танзания достигли политического соглашения об организации прямого авиасообщения между странами, заявил министр транспорта Танзании Макаме Мняа Мбарава.