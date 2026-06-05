Никитин заявил о планах сделать флаг РФ самым удобным для морских перевозчиков Никитин: будем делать самый удобный флаг для наших морских перевозчиков

Москва5 июн Вести.Министерство транспорта РФ планирует создавать комфортные условия для регистрации судов под российским флагом. Об этом сообщил глава ведомства Андрей Никитин в интервью журналисту ИС "Вести" Александре Суворовой на полях ПМЭФ-2026.

По его словам, совокупный дедвейт российских судов за последние пару лет увеличился практически в два раза.

Последовательные задачи по созданию комфортных условий для регистрации судов под российским флагом. И, соответственно, поручение президента будем выполнять – делать самый удобный флаг, самый удобный для наших перевозчиков, может быть, для иностранных, снимать бюрократические барьеры рассказал Никитин

Президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании ПМЭФ, поручил повысить привлекательность национального торгового флага России. Он подчеркнул, что Москва продолжит развивать отечественный торговый и ледокольный флот, строить танкеры и другие суда разного класса.