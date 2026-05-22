Эксперт Сафронова рассказала о рыбоводстве в Астраханской области Глава района Астраханской области: аквакультура региона на высоком уровне

Москва22 мая Вести.Добыча черной икры в Астраханской области идет полным ходом, нерест у осетровых пород уже начался. Глава Приволжского района Астраханской области Елена Сафронова рассказала ИС "Вести" о результатах работы рыбоводных хозяйств региона.

Данная отрасль достаточно активно развивается. Аквакультура - содержание рыбы находится на высоком уровне, в том числе и в природной воде. Создается много рабочих мест рассказала Сафронова

При этом с одной особи получают около полкилограмма икры, в среднем это 11—15% от общей массы тела рыбы. После забора у рыбы икры, осетровых отправляют в речные садки на восстановление.

Установка на подогреве воды искусственная для того, чтобы вывести рыбу искусственно на нерест в нетрадиционные сроки рассказал рыбовод Юрий Алымов

Он отметил, что осетр сегодня — один из главных символов Астраханской области и рыбоводные хозяйства не только восстанавливают популяцию, но и поднимают статус региона.

Ранее глава Росрыболовства Илья Шестаков заявил, что промысел осетровых в Азовском море может возобновиться в 2027 году — сейчас ведомство прорабатывает организационные вопросы, чтобы исключить браконьерство.