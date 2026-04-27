В 2027 году на Шикотане построят рыбзавод, перерабатывающий 150 тыс. тонн в год Лимаренко: на Шикотане заработает рыбзавод, перерабатывающий до 150 тыс. тонн

Москва27 апр Вести.На Шикотане планируется реализовать переработку рыбы в 150 тысяч тонн в год. Об этом в интервью журналисту ИС "Вести" Марии Кудрявцевой рассказал губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.

Он напомнил, что Сахалин занимает первое место в Тихом океане по переработке рыбы. В Связи с этим активно развивается инфраструктура региона.

В будущем году планируется построить на Шикотане переработку 150 000 тонн. И за последние 5 лет около семи производств создано по переработке рыбы сказал Лимаренко

Он также сообщил, что будут расширены возможности Корсаковского порта.

Мы развиваем инфраструктуру, развиваем Корсаковский порт. Весь наш флот, который самый крупный на Тихом океане и самый современный, будет иметь возможность заходить в наш порт. А значит, мы сможем отправлять рыбу не в Корею, например, или в какие-то другие страны. А мы сможем сами ее перерабатывать отметил губернатор

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