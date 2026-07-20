Губернатор Лимаренко: на Сахалине усилят защиту морских портов от беспилотников В Сахалинской области усилят защиту объектов морской инфраструктуры

Москва20 июл Вести.На Сахалине усилят защиту морских портов от беспилотных угроз. Такое поручение дал губернатор региона Валерий Лимаренко. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

По словам главы региона, в Сахалинской области морские порты и линии — стратегически важные объекты. Они обеспечивают транспортную доступность для населения островного региона и доставку социально значимых грузов.

Все объекты должны быть защищены в соответствии с современными вызовами, в том числе от беспилотных аппаратов разного типа отметил губернатор Сахалинской области

Также Лимаренко напомнил, что ранее в акватории залива Мордвинова на юге Сахалина прошли испытания средств обнаружения и подавления беспилотных воздушных и морских угроз.

В учениях приняли участие российские разработчики беспилотных систем, мобильные группы компаний топливно-энергетического комплекса и силовики.