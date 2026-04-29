Москва29 апр Вести.Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко считает, что билеты на Сахалин дешевые для всех туристов. Об этом он рассказал в интервью ИС "Вести".

Он подчеркнул, что в соответствии с решением президента выделяются миллиарды рублей для того, чтобы субсидировать билеты. Лимаренко ответил на вопрос ведущего, который уточнил, что долететь на Сахалин "не так уж и дешево".

Не соглашусь… Потому что они, собственно говоря, дешевые для всех туристов. И, ну, понятно, что там ценовая политика вполне дифференцирована. Ну, в принципе, туда и назад за 30 000 можно долететь. Я имею в виду на Сахалин. Так? И это, вообще говоря, хорошие условия, просто очень хорошие. И регулярные рейсы. И у нас нет такой ситуации, что нельзя долететь. То есть мы увеличиваем количество рейсов или увеличиваем, ну, скажем так, меняем борта в зависимости от потребности. То есть мы за этим следим, чтобы все, кто хотел, мог или вылететь, или прилететь на Сахалин, Курилы пояснил Лимаренко в интервью

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