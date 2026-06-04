Губернатор Лимаренко рассказал, чем привлекает инвесторов префрежим на Курилах Лимаренко: префрежим на Курилах привлек 50 компаний с проектами на 20 млрд

Москва4 июн Вести.Преференциальный режим на Курильских островах дает бизнесу целый ряд преимуществ. Их оценили и стали резидентами уже 50 компаний, заявил ИС "Вести" губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

По его словам, объем вложений составляет около 20 миллиардов рублей.

Если упрощенно сказать, то инвестор, который приходит на Курильские острова, практически 20 лет не платит налогов. Более того, существует налог, так называемый социальный, когда делается начисление на заработную плату, у нас он минимальный - 7,6%... Это дает возможность здесь развивать, например, информационные технологии. Потому что все затраты, как правило, сводятся к заработной плате. И начисление, которое в четыре раза меньше, дает конкурентное преимущество, например сказал Лимаренко

Еще одно перспективное направление на Курилах - марикультура. Также развивается сфера туризма, отметил губернатор.

Все это фактически мы сейчас развиваем и вместе с инвесторами работаем над этим... У нас порядка 50 резидентов уже есть, около 20 миллиардов рублей по существующим проектам. Это как стартовые такие позиции, в будущем, конечно, это будет развиваться намного сильнее заявил Лимаренко

Власти Сахалинской области намерены развивать сферу беспилотных систем, добавил он.