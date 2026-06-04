Москва4 июн Вести.Главные темы, которые губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко планирует обсудить на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), связаны с нефтегазовым сектором. Об этом он на полях мероприятия рассказал ИС "Вести".

Во-первых, мы готовимся к большому юбилею 30-летия, вот этой большой программе "Нефть и газ Сахалина". Мы ждем самое главное руководство "Газпрома". И я вам хочу сказать, что у нас здесь намечается такой большой поворот. Во-первых, в активную фазу входит "Сахалин-3" в 2028 году, вот ближайшие уже называются годы. Во-вторых, у нас развернулась работа по созданию сервисов для шельфовых проектов сказал Лимаренко



По его словам, в действующем технопарке Сахалина запускается по несколько производств в год. В 2026 году завершается "работа над обоснованием инвестиций по переработке углеводородов".

Мы будем производить авиационный керосин, мы будем производить дизельное топливо, топливо для судов. И для нас это принципиально важно, потому что мы становимся логистическим центром крупным в связи с завершением работ в Корсаковском порту. То есть у нас становится такой солидный, значимый порт пояснил Лимаренко

В новых нефтегазовых проектах Сахалинской области рассматривается участие иностранных инвесторов, добавил он.