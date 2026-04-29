Власти Сахалина создают условия, чтобы молодежь училась и работала в регионе Губернатор Лимаренко рассказал о программах для удержания молодежи на Сахалине

Москва29 апр Вести.Власти Сахалинской области предпринимают все усилия для того, чтобы молодежь оставалась в регионе. Об этом ИС "Вести" рассказал губернатор региона Валерий Лимаренко.

Молодые люди всегда готовы к новым свершениям. Безусловно, мы принимаем всех. Понятно, что мы хотим, чтобы наши дети остались на Сахалине. Это главная линия отметил он

В частности, для студентов предлагаются комфортные условия для обучения. Сейчас в регионе ведется строительство кампуса мирового уровня.

По решению президента мы строим кампус мирового уровня. И уже первый этап запущен — это общежитие. И когда к нам приезжают гости, например, спортсмены, то они говорят, что наш кампус для студентов - это олимпийская деревня. Мы создаем условия, чтобы ребята учились, а потом работали на шельфе отметил он

Также реализуется программа "Карьера. Дом. Семья", в рамках которой школьникам помогают выбрать направления для обучения и поддерживают в стремлении к получению образования.

Есть поддержка сахалинцев и в области обеспечения жильем. Губернатор напомнил, что в регионе действует двухпроцентная ипотечная программа. То есть для молодежи предоставлена возможность не только продвигаться по служебной лестнице, но и развивать свою семью, а также улучшать жилищные условия, добавил он.

Ранее губернатор Лимаренко рассказал, что в регионе наблюдается рост численности населения и рождаемости.