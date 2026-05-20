Гостиничный комплекс на 120 мест построят на Кунашире в 2030 году

На острове Кунашир возведут гостиничный комплекс в 2030 году Гостиничный комплекс на 120 мест построят на Кунашире в 2030 году

Москва20 мая Вести.Новый резидент специального преференциального режима на Курильских островах намерен возвести в 2030 году четыре модульных гостиницы на 30 номеров каждая. Об этом сообщили в пресс-службе Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ).

Отмечается, что гостиница сможет принимать в том числе туристов из КНР и других стран Азии.

В проект инвестируется 200 миллионов рублей, создается 40 рабочих мест сказано в сообщении

Директор департамента сопровождения специального административного района КРДВ Павел Шейка отметил, что действие преференциального режима распространяется на все 56 островов, а налоговые льготы предоставляются на 20 лет.

По данным КРДВ, сейчас в сфере туризма на островах уже реализуют более 30 проектов. В частности, это туристический комплекс на Итурупе с видовым отелем и рестораном и гостиничный комплекс на Кунашире. На Парамушире резидент организовал морские грузоперевозки, а зарегистрированное на Шикотане турагентство предлагает жителям и путешественникам полный спектр туристических услуг на острове.

Всего от участников специального режима подано 69 уведомлений с общим объемом инвестиций порядка 18,5 миллиардов рублей, добавили в корпорации.