За счет льгот на Дальнем Востоке и в Арктике появилось 176 тыс. рабочих мест

Благодаря льготам на Дальнем Востоке и в Арктике создано 176 тыс. рабочих мест За счет льгот на Дальнем Востоке и в Арктике появилось 176 тыс. рабочих мест

Москва25 апр Вести.В Дальневосточном и Арктическом регионах благодаря преференциальным режимам создано 176 тысяч рабочих мест. Об этом ИС "Вести" заявила член комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Елена Дягилева.

По ее словам, преференциальные режимы начали работать с 2014 года. За это время зафиксировано свыше 4 тысяч резидентов, на которых приходится 11,5 триллиона рублей плановых инвестиций, отмечает сенатор.

Ну а фактические инвестиции на сегодняшний день уже составляют более 5 триллионов рублей. Но все это цифры, деньги, но мы говорим о людях. Это более тысячи предприятий создано и более 176 тысяч … постоянных рабочих мест с высокой заработной платой и производительностью. Это самый важный фактор развития регионов сказала Дягилева

С 1 января 2027 года на Дальнем Востоке и в Арктике заработает единый преференциальный режим – новая система льгот для предпринимателей. Она придет на смену ТОРам – территориям опережающего развития.