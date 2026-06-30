"Делают мир добрее": Чекунков о женщинах в государственном управлении Чекунков заявил, что женщины в госуправлении делают мир добрее

Москва30 июн Вести.Женщины в государственном управлении делают мир добрее и лучше. Таким мнением с ИС "Вести" поделился министр по развитию Дальнего Востока Алексей Чекунков, выступая на Форуме женщин Севера.

Он добавил, что программы поддержки населения на Дальнем Востоке помогают людям "раскрыться". В пример он привел дальневосточную арктическую ипотеку.

Я твердо верю, что женщины в государственном управлении делают наш мир добрее, а значит, лучше. Мы только что были свидетелями хороших примеров, как помогают людям раскрываться такие программы, как дальневосточный арктический гектар. Конечно, дальневосточная арктическая ипотека. Иногда это забывается, но каждый год понемножечку спектр этих программ расширяется. Если дальневосточная ипотека начиналась, во-первых, только на Дальнем Востоке, потом была распространена на Арктике рассказал Чекунков

Ранее глава Камчатского края Владимир Солодов заявил, что программа "Дальневосточная и арктическая ипотека" станет доступна для защитников российского приграничья. Ранее она распространялась только на защитников ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.