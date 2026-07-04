Сенатор Нургалиева рассказала о роли женщин в развитии экономик ДФО и Арктики

Сенатор Нургалиева отметила роль женщин в развитии экономики ДФО и Арктики Сенатор Нургалиева рассказала о роли женщин в развитии экономик ДФО и Арктики

Москва4 июл Вести.Женщины создают продукцию своими руками, производят лекарственные травы, а также открывают крупные предприятия креативной экономики. Об этом ИС "Вести" рассказала заместитель министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Эльвира Нургалиева.

Когда женщины что-то создают своими руками, выращивают лекарственные травы, сдают небольшие продукции, которые также выливаются в крупные предприятия креативной экономики и начинают работать и в интересах Дальнего Востока-севера, продаются здесь, в Центральной России, и уже начинают экспортировать рассказала Нургалиева

Ранее заместитель председателя правительства РФ – полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев заявил, что на Дальний Восток было привлечено 6 триллионов рублей инвестиций. Он добавил, что в регионе было создано 189 тысяч рабочих мест.