Чекунков сообщил о флагманских проектах, которые реализуются на Дальнем Востоке Чекунков рассказал о большом шаге в развитии Дальнего Востока и Арктики

Москва5 июн Вести.Реализация проектов по добыче природного газа заложила мощный фундамент для дальнейшего развития Дальнего Востока и Арктики. Об этом глава Минвостокразвития РФ Алексей Чекунков сообщил в интервью журналисту ИС "Вести" Александре Суворовой на полях Петербургского эконмического форума.

По его словам, следующий этап в развитии макрорегиона заключается в глубокой переработке сырья для производства товаров с высокой добавленной стоимостью.

Следующий этап – это переработка. Это производство товаров более высоких переделов, если говорить про медь, это медные катоды, это сжижение природного газа, это производство продуктов химии, газохимии, нефтехимии. Это следующий большой шаг в развитии Дальнего Востока и Арктики отметил министр

Крупные инфраструктурные проекты также положительно влияют на развитие Дальнего Востока. В качестве примера Чекунков привел строительство железнодорожного моста Нижнеленинское – Тунцзян, который обеспечивает грузоперевозки на участке российско-китайской границы.

Кажется, только вчера [мост] был сдан, уже 15 миллионов тонн по нему прошло, почти семь миллионов тонн каждый год сейчас он проводит. И вокруг него создается целый кластер уже перерабатывающий: сухой порт, нефтехимические производства. Поэтому вот эта лесенка, вот эта пирамида: полезные ископаемые, продукты переработки, логистика, – она запустила новый экономический мотор, и на вершине этой пирамиды, конечно, технология подчеркнул глава Минвостокразвития

Ранее сообщалось, что на Дальнем Востоке реализуется более 90 совместных проектов с участием Китая, общая сумма вложений по которым превышает 1 триллион рублей.