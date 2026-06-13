Чекунков: крупнейшие страны заинтересованы в перевозках по Севморпути Чекунков: в перевозках по Севморпути заинтересованы крупнейшие страны

Москва13 июн Вести.Значительный рост мирового спроса на перевозки по Севморпути ожидается по мере развития судоходной магистрали. Об этом заявил глава Минвостокразвития РФ Алексей Чекунков.

По его словам, которые приводит РИА Новости, такое развитие событий вполне возможно, учитывая текущие напряженности вокруг Суэцкого канала.

Я думаю, мы увидим взрывной рост перевозок, который, в свою очередь, будет опускать цены, делать Севморпуть еще более привлекательным сказал Чекунков

Глава ведомства подчеркнул, что сейчас интерес к Севморпути проявляют не только страны Азии, но и Африки, такие как Египет, Алжир и Тунис. Пока навигационный срок по Севморпути еще недостаточно длинный, но по мере выполнения планов развития возможность круглогодичного использования судоходной магистрали будет все более и более реалистичной, заключил Чекунков.

6 июня Чекунков заявил, что власти Кореи проявляют интерес к контейнерным перевозкам по Северному морскому пути и заложили на эту программу около шести миллиардов долларов.