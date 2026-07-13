Чекунков рассказал, как кризис вокруг Ормузского пролива влияет на интерес к СМП Чекунков: геополитическая напряженность повышает интерес к СМП

Москва13 июл Вести.Интерес зарубежных грузоотправителей к Северному морскому пути (СМП) растет на фоне геополитической напряженности и угроз логистике в Суэцком канале и Ормузском проливе. Об этом рассказал глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.

В беседе с ТАСС он отметил, что доставка по СМП между Азией и Европой короче на 30–40%, что позволяет возить грузы быстрее и с меньшими логистическими издержками.

Геополитическая напряженность напрямую влияет на мировую логистику. Перекрытие Ормузского пролива, блокировка Суэцкого канала, ситуация на Ближнем Востоке в целом показывают, что мировой торговле необходимы надежные альтернативные маршруты. Кризисы повышают интерес грузоотправителей к диверсификации логистики и стимулируют развитие новых транспортных коридоров сказал Чекунков

Накануне управление по контролю за Персидским заливом (PGSA) Ирана и ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР) сообщили, что транзит судов через Ормузский пролив остановлен из-за эскалации ситуации в регионе.

Между тем журналист портала Axios Барак Равид написал, что представители Ирана передали в Тегеран идею о создании двух маршрутов навигации судов в Ормузском проливе.