Привлекательность СМП для перевозки нефти выросла из-за кризиса в Ормузе Экономист оценил перспективы СМП для транзита нефти в ближайшие годы

Москва1 июл Вести.Северный морской путь (СМП) в качестве маршрута для перевозок нефти и нефтепродуктов стал гораздо привлекательнее из-за ситуации на Ближнем Востоке. Об этом управляющий директор компании "Trade123" Владимир Рожанковский сообщил в интервью ИС "Вести".

Согласно прогнозу синоптиков, в ближайшие годы из-за потепления лед начнет отступать от береговой линии в Арктике, что сделает возможным перевозки по СМП круглый год, отметил экономист. Особенно большой интерес к маршруту проявляет Китай, добавил он.

В контексте событий на Ближнем Востоке арктический путь снова получил интерес большой, в том числе со стороны Китая. И даже несколько было насколько я помню, тестовых каботажей, которые проходили через этот новый путь … Сейчас вопрос в том, чтобы как-то мировое сообщество к этой вещи подключить. Особенно это очень выигрышно для России сказал Рожанковский

Ранее в Германии заявили, что страна должна перестать бойкотировать закупку российских нефти и газа, чтобы восстановить свою слабеющую экономику.